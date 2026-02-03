Andrea Sirica, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del panettiere Gaetano Russo

Andrea Sirica, 34 anni di Sarno, è stato fermato per l’omicidio del panettiere Gaetano Russo. Un passato segnato da droga e precedenti, una serata di tensione culminata in una violenza improvvisa nel negozio.

Andrea Sirica ha 34 anni e vive a Sarno. Il suo nome era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio e al consumo di droga. Da tempo viene descritto come una persona con seri problemi di tossicodipendenza, inserita in un percorso di forte disagio personale.

Sirica frequentava abitualmente la panetteria-salumeria di Gaetano Russo, 57 anni, ucciso durante un’aggressione avvenuta all’interno del locale. Non si trattava di un estraneo: entrava spesso nel negozio come un normale cliente, senza che in precedenza si fossero verificati episodi simili.

Nelle ore precedenti al delitto, però, l’uomo aveva dato segnali evidenti di instabilità. Poco prima della messa serale era entrato nella chiesa di San Teodoro Martire, disturbando i presenti con canti e urla. Il parroco, vista la situazione, era stato costretto ad accompagnarlo fuori.

La tragedia si è consumata più tardi nella panetteria. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Sirica avrebbe iniziato a discutere con la figlia del titolare. La lite è degenerata in pochi istanti: l’uomo ha scavalcato il bancone e ha afferrato un coltello.

Gaetano Russo è intervenuto per proteggere la figlia. A quel punto Sirica lo ha colpito ripetutamente, infierendo soprattutto all’addome. I fendenti sarebbero stati circa dieci. Il commerciante è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato dal negozio ma è stato fermato poco dopo. Determinante l’intervento di un carabiniere fuori servizio che abita nelle vicinanze. Al momento del fermo, Sirica appariva in stato di forte confusione.

La Procura di Nocera Inferiore ha avviato l’indagine e ha sottoposto il 34enne a interrogatorio. Gli inquirenti tendono a escludere una pianificazione dell’omicidio e valutano l’ipotesi di un gesto improvviso, nato da una lite o da un tentativo di rapina degenerato.

Andrea Sirica si trova ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio. Le indagini proseguono per chiarire con precisione il movente e la dinamica dell’aggressione che ha colpito al cuore la comunità di Sarno.