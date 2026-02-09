Trump contro Bad Bunny: critiche feroci per lo show dell'halftime al Super Bowl LX

Donald Trump ha attaccato duramente l’esibizione di Bad Bunny all’halftime show del Super Bowl LX, definendola un insulto agli Stati Uniti. Il giudizio è arrivato poche ore dopo lo spettacolo.

Donald Trump ha stroncato senza mezzi termini la performance di Bad Bunny durante l’halftime show del Super Bowl LX. In un lungo messaggio pubblicato su Truth Social, l’ex presidente ha definito lo spettacolo “assolutamente terribile” e tra i peggiori mai visti.

Trump ha preso di mira soprattutto la scelta linguistica dell’artista portoricano, sottolineando come gran parte dell’esibizione fosse cantata in spagnolo. Secondo lui, il pubblico non avrebbe potuto capire “nemmeno una parola” di quanto detto sul palco.

Nella sua critica, Trump ha aggiunto che lo show non rispecchiava quelli che considera i valori americani di successo, creatività ed eccellenza. Il commento si è chiuso con un giudizio netto: una “offesa al nostro Paese”.

Poco prima dell’inizio dello spettacolo, l’account TikTok ufficiale della Casa Bianca aveva pubblicato un video celebrativo dedicato a Trump e Vance, accompagnato dalla musica di “I Like It”, brano di Bad Bunny e Cardi B.

Bad Bunny si è esibito durante l’intervallo della finale tra Seattle Seahawks e New England Patriots, vinta da Seattle con il punteggio di 29-13. Sul palco non è stato solo: Lady Gaga e Ricky Martin sono comparsi a sorpresa per affiancarlo.

Lady Gaga ha reinterpretato “Die With a Smile” in chiave salsa, mentre Ricky Martin ha cantato “Lo Que Le Pasó a Hawaii”. In un altro momento dello show, Bad Bunny ha consegnato un Grammy a un bambino, inizialmente identificato online come un minore coinvolto in un recente caso di immigrazione, ipotesi poi smentita.

Nonostante le parole durissime di Trump, l’esibizione ha raccolto molti commenti positivi da parte del pubblico e sui social, con numerosi spettatori che hanno promosso lo show come uno dei momenti più riusciti della serata.