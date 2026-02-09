Minacce ai vicini con mazza da baseball e machete a Lodi, denunciato un uomo di 56 anni

Momenti di tensione in un condominio di Lodi: una lite tra vicini degenera, con minacce armate e un video che documenta la scena. La polizia interviene e scatta una denuncia.

La discussione è scoppiata in uno stabile di via Bocconi, a Lodi, nel pomeriggio del 7 febbraio. Una chiamata alla centrale della Polizia di Stato ha segnalato una lite accesa tra condomini, con presunte minacce di morte.

A chiedere l’intervento è stato un residente di origine gambiana, che ha raccontato agli agenti di essere stato affrontato da una coppia che vive nello stesso palazzo. Insieme a lui c’erano altri due coinquilini, presenti al momento dell’alterco.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Volanti, uno dei due condomini, un cittadino rumeno di 56 anni, avrebbe iniziato a intimidire il gruppo brandendo una mazza da baseball. Le frasi pronunciate sarebbero state accompagnate dall’ordine di non fare rumore e di non creare problemi nello stabile.

La situazione non si è fermata lì. Poco dopo, l’uomo avrebbe preso anche un machete, continuando a rivolgere minacce ai vicini. Una delle persone coinvolte è riuscita a riprendere la scena con il telefono cellulare, registrando quanto stava accadendo nel cortile condominiale.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno ascoltato i testimoni e visionato il video girato durante la lite. L’uomo indicato come responsabile avrebbe ammesso il proprio comportamento, confermando di aver utilizzato entrambi gli oggetti.

La mazza da baseball e il machete sono stati sequestrati. Al termine degli accertamenti, il 56enne è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata.

Nella giornata successiva, le persone coinvolte hanno formalizzato la querela, consentendo l’avvio della procedura penale.