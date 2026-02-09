Uomo trovato morto in casa a Cerreta di Omignano, con lui solo i due cani

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Cerreta di Omignano, nel Salernitano. Viveva solo con due cani. L’allarme è partito dopo giorni di silenzio. Indagini in corso, ipotesi malore.

Il ritrovamento è avvenuto a Cerreta di Omignano, piccolo centro della provincia di Salerno. Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, dove viveva da solo insieme ai suoi due cani, rimasti al suo fianco.

A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti, insospettiti dal fatto che da almeno due giorni non riuscivano più a contattarlo. Dopo i tentativi andati a vuoto, è scattata la richiesta di intervento.

Leggi anche: Roma - uomo trovato morto nudo in casa con la testa appoggiata nel frigo

I Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento forzando una finestra per permettere l’accesso ai soccorritori. All’interno hanno trovato l’uomo già privo di vita. I sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. I carabinieri hanno avviato le verifiche del caso. Al momento l’ipotesi prevalente è quella di una morte naturale, probabilmente legata a un malore improvviso.