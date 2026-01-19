Pojana Maggiore, uomo di 55 anni trovato morto davanti a casa: indagini in corso

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita davanti alla propria abitazione nelle campagne di Pojana Maggiore. A scoprire il corpo è stata una vicina. Le autorità indagano per chiarire se la morte sia avvenuta per cause naturali.

La scoperta è avvenuta nelle prime ore della mattina, quando una residente della zona rurale di Cagnano, frazione di Pojana Maggiore, ha notato un corpo immobile sull’uscio di un’abitazione. La donna ha immediatamente contattato i soccorsi, facendo scattare l’allarme.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, 55 anni, che viveva da solo nella casa di campagna. Con loro sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo soffriva da tempo di diverse patologie. Questo elemento porta gli inquirenti a considerare come possibile l’ipotesi di una morte per cause naturali, anche se al momento nessuna pista viene esclusa.

Durante i rilievi, gli investigatori hanno notato una piccola ferita alla testa, dettaglio che ha reso necessari ulteriori accertamenti per stabilire se la lesione sia stata riportata prima o dopo il decesso.

La procura, informata dell’accaduto, ha disposto l’autopsia sul corpo per chiarire con precisione le cause della morte. Nel frattempo proseguono le testimonianze raccolte tra i residenti della zona per ricostruire il contesto e le eventuali circostanze precedenti al ritrovamento.