Il lato b di Jutta Leerdam alle Olimpiadi 2026 sta facendo impazzire il web

Una caduta nei 1000 metri mette in bilico il percorso olimpico della bellissiama Jutta Leerdam, mentre il video che mostra il suo perfetto lato b diventa virale e la gara di speed skating verso Milano Cortina 2026 si preannuncia tra le più attese.

Un impatto violento contro le barriere, la gara compromessa e un filmato che sta facendo il giro del web con quasi 10 milioni di visualizzazioni. La super sexy Jutta Leerdam, uno dei volti più noti del pattinaggio di velocità, ha vissuto giorni difficili dopo la caduta nei 1000 metri che le è costata la qualificazione diretta.

L’atleta olandese ha raccontato sui social di essere ancora sotto shock per quanto accaduto. Sugli spalti c’era anche il fidanzato Jake Paul, presente a pochi giorni dal suo incontro perso contro Anthony Joshua. La delusione sportiva si è intrecciata all’attenzione mediatica generata dal video dell’incidente, arrivato a milioni di visualizzazioni.

Al di là dell’episodio, i 1000 metri femminili restano una delle prove più attese dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione promette un livello altissimo, con atlete abituate a spingersi al limite tra potenza, tecnica e controllo.

A difendere il titolo olimpico ci sarà Miho Takagi, oro a Pechino 2022. La pattinatrice giapponese, che ha esordito ai Giochi a soli 15 anni, affronta ogni gara come una sfida personale, puntando sulla precisione assoluta per restare al vertice.

Tra le principali rivali spicca ancora Leerdam, campionessa mondiale nel 2020 e nel 2023 e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo in stagione. Il successo recente a Inzell le aveva dato ulteriore slancio, anche se le polemiche sul viaggio in jet privato e sull’immagine da “diva” rischiano di pesare sul clima che la circonda.