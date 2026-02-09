Maltempo persistente, piogge diffuse e neve in montagna: le previsioni dal 9 al 15 febbraio

Una settimana segnata da piogge diffuse e neve in montagna. Tra il 9 e il 15 febbraio il tempo resta instabile su tutta l’Italia, con possibili sorprese fredde nel fine settimana di San Valentino.

Il tempo non concede tregua e l’Italia resta sotto l’influenza di una circolazione perturbata di origine atlantica. La settimana si apre con cieli chiusi e precipitazioni frequenti su tutte le regioni, in un quadro più simile all’autunno che all’inverno avanzato.

Le piogge interesseranno a più riprese pianure e coste, mentre le montagne saranno il vero fulcro delle precipitazioni più abbondanti. Sull’arco alpino, soprattutto lungo i settori di confine, sono attese nevicate consistenti oltre i 1000-1200 metri, favorite dall’umidità spinta contro i rilievi dalle correnti occidentali.

Tra martedì e mercoledì il maltempo continuerà a muoversi da ovest verso est. Il Nord alternerà fasi piovose a brevi pause, con condizioni più difficili al Nord-Est. Al Centro e al Sud il tempo resterà instabile, con rovesci frequenti e locali temporali, in particolare lungo il versante tirrenico.

Da giovedì è previsto un parziale cambiamento nella disposizione delle correnti. Il flusso perturbato tenderà a scivolare più da nord-ovest, lasciando spazio a qualche schiarita al Nord, mentre le precipitazioni si concentreranno soprattutto sulle regioni centrali e meridionali.

Lo sguardo resta puntato sul weekend del 14 e 15 febbraio. Le proiezioni indicano la possibilità di un ingresso di aria fredda di origine artica dal Nord Europa. Se lo scenario venisse confermato, l’Italia potrebbe affrontare un deciso calo delle temperature e un ritorno del freddo intenso su gran parte del Paese.

Lunedì 9: cielo coperto al Nord con piovaschi intermittenti; piogge sparse al Centro; condizioni instabili al Sud con rovesci irregolari.

Martedì 10: Nord variabile con alternanza di schiarite e piogge deboli; Centro molto nuvoloso con precipitazioni a macchia di leopardo; Sud instabile, rovesci più frequenti sul basso Tirreno.

Mercoledì 11: maltempo più marcato al Nord-Est, miglioramento a ovest; piogge diffuse al Centro; Sud ancora instabile con fenomeni localmente abbondanti.

La tendenza resta improntata a una instabilità diffusa, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, in attesa di capire se il freddo riuscirà davvero a cambiare lo scenario nel fine settimana.