Chiara Ferragni e Giulia De Lellis di nuovo insieme a Gstaad, gelo archiviato?

Uno scatto sulla neve riaccende i riflettori sui rapporti tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, ferme da tempo a distanza dopo tensioni pubbliche. Ora le due appaiono insieme a un evento di moda in Svizzera.

La foto arriva da Gstaad, località svizzera scelta da un noto marchio di moda per una sfilata in alta quota. Nell’immagine compaiono Chiara Ferragni e Giulia De Lellis una accanto all’altra, entrambe testimonial del brand, insieme a Valentina Ferragni e a Helena Prestes.

Lo scatto ha attirato l’attenzione perché segna una rara apparizione pubblica condivisa dopo oltre due anni di rapporti freddi. Tra le due influencer, un tempo in rapporti cordiali, il clima si era incrinato nel 2023.

Tutto era partito dalla ricondivisione, da parte di De Lellis, di un post ironico legato alla serie televisiva sui Ferragnez. Un gesto che non era stato apprezzato da Chiara Ferragni e da Fedez e che aveva dato il via a un periodo di distanza, alimentato anche da frecciate indirette sui social.

Nel frattempo entrambe hanno attraversato fasi personali e professionali diverse. Ferragni è reduce dalla vicenda del Pandoro Gate e sta lavorando al rilancio della propria immagine pubblica, tornando gradualmente a presenziare a eventi e collaborazioni internazionali.

De Lellis, invece, è diventata mamma lo scorso ottobre e ha raccontato ai follower il ritorno al lavoro, spiegando le difficoltà emotive legate al distacco dalla figlia. Dopo la pausa, ha ripreso le attività nel settore beauty e nel mondo digital.

La foto sulla neve suggerisce un clima più disteso, ma resta da capire se si tratti di una vera riconciliazione o di una semplice convivenza professionale legata agli impegni comuni nel mondo della moda.