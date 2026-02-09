Alimentazione e vista, i nutrienti che proteggono gli occhi

Una dieta equilibrata non influisce solo su cuore e metabolismo. Alcuni nutrienti sostengono direttamente la salute degli occhi, aiutando retina e strutture oculari a difendersi da invecchiamento e malattie legate alla vista.

Quando si parla di alimentazione sana, l’attenzione va quasi sempre a peso, pressione e valori del sangue. Meno noto è l’effetto che ciò che mangiamo può avere sugli occhi, un aspetto spesso trascurato ma strettamente legato alla qualità della dieta.

Secondo la professoressa Mona Kaleem del Wilmer Eye Institute, un ruolo centrale è svolto dagli antiossidanti, sostanze che contrastano i danni cellulari e aiutano a preservare le strutture oculari dall’invecchiamento precoce.

Leggi anche: Cibi che Proteggono la Vista: Dieta Mediterranea e Nutrienti Essenziali per Occhi Sani



Tra i nutrienti chiave c’è la vitamina A, indispensabile per la retina e per la visione in condizioni di luce ridotta. Si trova negli alimenti di origine animale, come fegato, uova e latticini, ma anche in vegetali ricchi di precursori come carote e verdure a foglia verde scuro.

La vitamina C è concentrata nel fluido che protegge il cristallino e contribuisce a ridurre il rischio di cataratta. Un apporto regolare passa soprattutto da broccoli, peperoni e agrumi, facilmente inseribili nella dieta quotidiana.

La vitamina E agisce come scudo per i grassi essenziali delle cellule oculari. Mandorle, semi di girasole e avocado ne sono fonti utili e aiutano a mantenere integre le membrane dell’occhio.

Accanto alle vitamine, contano anche i carotenoidi come luteina e zeaxantina, presenti nella retina. Spinaci, bietole, lamponi e pesche favoriscono la loro disponibilità e supportano la funzione visiva.

I flavonoidi, assunti tramite tè caldo, frutti di bosco e agrumi, sono associati a una migliore comunicazione tra retina e cervello. In quantità moderate rientrano anche cioccolato fondente e vino rosso.

Completano il quadro selenio e Omega-3. Il primo svolge un’azione protettiva contro cataratta e degenerazione maculare, mentre gli acidi grassi presenti in salmone, sgombro e sardine aiutano le membrane oculari e alleviano i disturbi dell’occhio secco.