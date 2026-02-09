Cosenza, frana a Castrovillari: anziano muore in una zona di campagna

Un uomo anziano è morto a Castrovillari dopo essere stato travolto da una frana mentre si trovava in una zona di campagna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, probabilmente a causa del maltempo.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 8 febbraio in un’area rurale di Castrovillari, in provincia di Cosenza. La vittima, un uomo anziano, si era recata in una zona che frequentava abitualmente, poco distante dal centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato colpito da una frana improvvisa. Lo smottamento avrebbe provocato il distacco di massi e detriti che lo hanno travolto, impedendogli qualsiasi possibilità di mettersi in salvo.

Tra le cause dell’episodio viene indicato il terreno reso instabile dalle piogge intense dei giorni precedenti, che avrebbero favorito il cedimento del versante. Gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, incaricati delle verifiche, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale. Le operazioni di recupero della salma sono risultate complesse per le condizioni impervie della zona.

Il corpo dell’uomo è stato successivamente trasferito all’obitorio dell’ospedale di Castrovillari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.