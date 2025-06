Cosenza - Rende: bimba di 8 anni muore annegata al parco acquatico

Una tragedia scuote Rende: una bambina di soli 8 anni ha perso la vita oggi al parco acquatico Santa Chiara. Un dramma improvviso che ha sconvolto famiglie e comunità, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa perdita incolmabile. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il dolore si fa sentire forte. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano per chiarire quanto accaduto.