Diplo racconta la collaborazione con i BTS per l'album Arirang: Il progetto più folle della mia carriera

Diplo racconta la collaborazione con i BTS per il nuovo album “Arirang”, in uscita il 20 marzo. Il produttore parla di un progetto senza precedenti e del ritorno del gruppo dopo quasi quattro anni di pausa.

Per Diplo, abituato a collezionare successi da oltre trent’anni, la sfida più grande deve ancora arrivare. Il produttore e DJ americano è coinvolto nel prossimo album dei BTS, Arirang, e non nasconde l’entusiasmo per un lavoro che definisce fuori scala rispetto a tutto ciò che ha fatto finora.

Durante un evento legato al Super Bowl, Diplo ha parlato apertamente della collaborazione con il gruppo sudcoreano, spiegando di sentirsi fortunato per la fiducia ricevuta. Secondo lui, il disco in uscita il 20 marzo sorprenderà anche gli ascoltatori più abituati alle sperimentazioni.

Il progetto comprenderà 14 brani inediti. Non è stato chiarito su quante tracce Diplo abbia lavorato direttamente, ma il suo contributo viene descritto come centrale nello sviluppo del suono complessivo dell’album.

Raccontando le sessioni in studio, il produttore ha descritto i membri dei BTS come estremamente presenti nel processo creativo. RM, Jin, Jimin, j-hope, Jung Kook, V e Suga partecipano attivamente alle scelte artistiche e mostrano, a suo dire, una professionalità rara anche ai massimi livelli dell’industria musicale.

Oltre all’aspetto musicale, Diplo ha sottolineato il clima rilassato che si crea lavorando con la band. Tra una registrazione e l’altra, i sette artisti si distinguono per ironia e naturalezza, elementi che rendono il lavoro più fluido e spontaneo.

Alla domanda su dove collochi questa esperienza nella sua carriera, Diplo non ha avuto dubbi: la collaborazione con i BTS è in cima alla lista dei suoi traguardi personali.

Il nuovo album segna il ritorno ufficiale dei BTS dopo quasi quattro anni di stop, periodo necessario per completare il servizio militare obbligatorio. Il rientro sarà accompagnato da un evento live su Netflix e da un tour mondiale già sold out, pensato per sostenere il lancio del disco.