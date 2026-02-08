Emma, Elisa e Giorgia insieme dopo la serata: video social tra dolori, ironia e cornetti alle 2 di notte

Tre big della musica italiana raccontano sui social il giorno dopo una serata insieme: ironia, stanchezza e confessioni da “post festa” tra video girati appena sveglie.

Risveglio complicato per Emma, che ha aperto la carrellata di video del mattino con occhiali scuri e battuta pronta. La cantante salentina ha descritto il dopo serata con toni scherzosi, parlando di dolori ovunque e della sensazione di essere stata travolta, ringraziando poi le amiche per le ore passate insieme.

Nel suo racconto non è mancata l’ironia. Emma ha collegato la fatica del giorno dopo al fatto che lei e le colleghe si vedano di rado, spiegando che forse è una scelta utile a “proteggere la salute”, tra affetto e prese in giro reciproche.

Poco più tardi è arrivata la risposta di Giorgia, comparsa in video mentre si prepara in bagno. Spazzolino in mano e patch sotto gli occhi per attenuare le occhiaie, ha ammesso di sentirsi persino più provata, restando sullo stesso tono leggero dell’amica.

A chiudere il sipario ci ha pensato Elisa, ripresa ancora sotto le coperte. Ridendo, ha ricordato una promessa fatta la sera prima: allenamento in palestra all’alba. Un programma rimasto sulla carta, cancellato da una notte finita tardi.

Tra i dettagli spuntati nei racconti c’è anche uno spuntino fuori orario: cornetti alla nutella intorno alle due di notte. Un retroscena che completa il quadro di una serata tra amiche e colleghe, condivisa poi passo dopo passo con i fan.