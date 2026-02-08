Justin Bieber canta Baby mentre Ludacris infiamma la festa di Sports Illustrated
Justin Bieber canta e balla su “Baby” mentre Ludacris lo esegue dal vivo a una festa pre-Super Bowl a San Francisco, tra celebrità, biglietti vip costosi e una notte che ha acceso tutta la Bay Area.
Sono passati più di sedici anni dall’uscita di Baby, ma il brano continua a funzionare dal vivo. Sabato sera Justin Bieber era tra il pubblico mentre Ludacris portava sul palco la sua strofa del singolo durante una festa pre-Super Bowl a San Francisco.
L’evento si è svolto al Cow Palace Arena, dove Ludacris e The Chainsmokers hanno guidato la serata organizzata da Sports Illustrated. La scaletta ha alternato hit storiche e pezzi più recenti, con l’obiettivo di tenere alta l’energia fino a notte fonda.
Durante l’esecuzione del brano del 2010, Bieber è stato ripreso mentre ballava tra la folla, muovendo le braccia con un sigaro in mano. A fine canzone è salito sul palco per abbracciare Ludacris, regalando uno dei momenti più commentati della serata.
Tra gli ospiti c’erano anche Hailey Bieber, Russell Wilson con Ciara, Rob Gronkowski, George Pickens e Kevin Hart. Prima dei protagonisti principali hanno suonato DJ Irie e Xandra, scaldando l’arena già affollata.
I biglietti più esclusivi arrivavano a costare circa 1.300 dollari e includevano accesso a lounge vip, open bar e servizio food premium. L’arena era piena e l’affluenza ha confermato il richiamo dell’evento.
Ludacris è salito sul palco intorno alle 23:30, mentre The Chainsmokers hanno chiuso lo show circa un’ora dopo. Nella stessa notte anche Dom Dolla ha fatto ballare migliaia di persone a San Jose, contribuendo a trasformare l’intera Bay Area in una lunga festa prima del Super Bowl.
Justin Bieber vibing to “Baby” at the Sports Illustrated Party in San Francisco, CA last night.— Justins Tour Updates (@JustinsTourNews) February 8, 2026
pic.twitter.com/auhG4pv9Kc