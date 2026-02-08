Justin Bieber canta Baby mentre Ludacris infiamma la festa di Sports Illustrated

Justin Bieber canta e balla su “Baby” mentre Ludacris lo esegue dal vivo a una festa pre-Super Bowl a San Francisco, tra celebrità, biglietti vip costosi e una notte che ha acceso tutta la Bay Area.

Sono passati più di sedici anni dall’uscita di Baby, ma il brano continua a funzionare dal vivo. Sabato sera Justin Bieber era tra il pubblico mentre Ludacris portava sul palco la sua strofa del singolo durante una festa pre-Super Bowl a San Francisco.

L’evento si è svolto al Cow Palace Arena, dove Ludacris e The Chainsmokers hanno guidato la serata organizzata da Sports Illustrated. La scaletta ha alternato hit storiche e pezzi più recenti, con l’obiettivo di tenere alta l’energia fino a notte fonda.

Durante l’esecuzione del brano del 2010, Bieber è stato ripreso mentre ballava tra la folla, muovendo le braccia con un sigaro in mano. A fine canzone è salito sul palco per abbracciare Ludacris, regalando uno dei momenti più commentati della serata.

Tra gli ospiti c’erano anche Hailey Bieber, Russell Wilson con Ciara, Rob Gronkowski, George Pickens e Kevin Hart. Prima dei protagonisti principali hanno suonato DJ Irie e Xandra, scaldando l’arena già affollata.

I biglietti più esclusivi arrivavano a costare circa 1.300 dollari e includevano accesso a lounge vip, open bar e servizio food premium. L’arena era piena e l’affluenza ha confermato il richiamo dell’evento.

Ludacris è salito sul palco intorno alle 23:30, mentre The Chainsmokers hanno chiuso lo show circa un’ora dopo. Nella stessa notte anche Dom Dolla ha fatto ballare migliaia di persone a San Jose, contribuendo a trasformare l’intera Bay Area in una lunga festa prima del Super Bowl.