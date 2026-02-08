Milano Cortina, Davide Ghiotto simbolo del pattinaggio di velocità azzurro

Davide Ghiotto arriva ai Giochi di Milano Cortina da protagonista del pattinaggio di velocità, forte di titoli mondiali, un record storico sui 10.000 metri e una carriera costruita passo dopo passo fino all’élite internazionale.

I primi allenamenti non furono sul ghiaccio ma sull’asfalto, con pattini a rotelle. Poi la svolta, maturata guardando le Olimpiadi di Torino 2006, le stesse che accesero la passione anche in Francesca Lollobrigida. Da lì nasce il percorso di Davide Ghiotto, oggi tra i volti più solidi del pattinaggio di velocità italiano.

Vent’anni dopo quelle immagini televisive, l’atleta di Altavilla Vicentina arriva ai Giochi invernali in casa come uno dei punti di riferimento della squadra azzurra. Alle spalle ha tre titoli mondiali sui 10.000 metri e il bronzo olimpico conquistato a Pechino 2022 sulla distanza più lunga.

Proprio nei 10.000 metri Ghiotto ha scritto una pagina storica nel gennaio 2025, firmando il record del mondo in Coppa del Mondo a Calgary con il tempo di 12:25.692. Un risultato che ha aperto un anno ricco di podi e conferme.

Ai Mondiali di Hamar, in Norvegia, ha centrato il terzo oro consecutivo sui 10.000 metri, aggiungendo un argento nell’inseguimento a squadre. Sui 5.000 metri è rimasto appena fuori dal podio, ma la distanza gli ha regalato nuove soddisfazioni pochi mesi dopo.

Agli Europei del gennaio 2026 è arrivato infatti il bronzo nei 5.000 metri, oltre alla vittoria nell’inseguimento a squadre. Risultati che consolidano il suo ruolo anche nelle prove di gruppo.

Classe 1993, trentadue anni compiuti a dicembre, Ghiotto è tesserato per le Fiamme Gialle ed è padre di due figli. Milano Cortina rappresenta la sua terza Olimpiade, dopo Pyeongchang 2018 e Pechino 2022.

Il programma olimpico lo vedrà impegnato prima nei 5.000 metri al Milano Speed Skating Stadium di Rho, poi nell’inseguimento a squadre del 17 febbraio e infine nei suoi 10.000 metri, in calendario venerdì 13 febbraio.