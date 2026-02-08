Olimpiadi Milano Cortina, 200mila dollari garantiti a ogni atleta Usa: come funziona

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ogni atleta statunitense partirà con una dote economica senza precedenti: 200mila dollari assicurati prima ancora di gareggiare.

Per la squadra degli Stati Uniti, l’appuntamento olimpico di Milano Cortina ha già un valore concreto fuori dalle piste. Ogni atleta convocato riceverà almeno 200mila dollari, una somma garantita indipendentemente dai risultati sportivi.

Il meccanismo nasce da una doppia copertura. Da un lato c’è il contributo economico già previsto per ogni componente del team Usa. Dall’altro entra in gioco una donazione privata che raddoppia la cifra, portando il totale a una soglia mai vista per una partecipazione olimpica.

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina - radiologi Sirm e Coni in pista per tutela atleti

A finanziare l’operazione è Ross Stevens, miliardario americano e fondatore di Stone Ridge Holdings Group, che ha versato 100 milioni di dollari a favore della spedizione statunitense. Dividendo l’importo sull’intero gruppo di atleti, il risultato è un assegno aggiuntivo di 100mila dollari a testa.

La scelta, spiegata dallo stesso Stevens in un’intervista, nasce dall’idea di eliminare il peso delle preoccupazioni economiche nella fase più delicata della carriera di un atleta. L’obiettivo dichiarato è permettere ai partecipanti di concentrarsi solo sulla preparazione e sulle gare, senza vincoli finanziari.