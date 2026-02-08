Rocio Munoz Morales a Domenica In, frecciata a Raoul Bova e risposta di Mara Venier

Durante l’ospitata a Domenica In, Rocio Munoz Morales parla per la prima volta dopo il clamore sulla fine della relazione con Raoul Bova. Tra battute in studio e riflessioni private, l’attrice racconta il momento che sta vivendo.

Clima teso ma controllato nello studio di Domenica In. Ospite di Mara Venier, Rocio Munoz Morales ha accettato di parlare dopo settimane segnate dal gossip legato alla rottura con Raoul Bova e alla diffusione di messaggi privati attribuiti all’attore.

Nel corso dell’intervista, Venier le ha chiesto come stesse affrontando l’esposizione mediatica. Morales ha spiegato di aver seguito anche l’intervento televisivo dell’ex compagno andato in onda nelle settimane precedenti, senza entrare nei dettagli ma lasciando intendere quanto l’episodio l’abbia provata.

A rompere la tensione è stato un fuori programma. La conduttrice ha raccontato in diretta di aver appena ricevuto un messaggio da Raoul Bova. La replica dell’attrice è arrivata immediata, con una battuta ironica sulla “lista” dell’attore, strappando sorrisi e una risposta imbarazzata di Venier.

Parlando del futuro, Morales ha chiarito cosa desidera ora: tranquillità e stabilità. Ha detto di sentirsi finalmente più serena e di immaginare una vita centrata sulla famiglia. Sui rumor che la vorrebbero vicina ad altri personaggi noti, come Andrea Iannone, ha tagliato corto definendosi single.

L’attrice ha raccontato anche la difficoltà di tornare a frequentare qualcuno dopo una lunga relazione iniziata a 23 anni. A 37 si trova, per la prima volta, a dover capire come muoversi, tra corteggiamenti, incertezze e il timore di soffrire di nuovo.

Le priorità restano le figlie, oggi di 10 e 7 anni. Morales ha parlato della responsabilità di essere una madre separata e del peso emotivo vissuto quando lo scandalo è esploso. Da mesi, ha spiegato, cerca riparo nella vita privata e negli affetti, lontano da un rumore mediatico che l’ha lasciata stanca.