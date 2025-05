Rocio Munoz Morales svela un retroscena imbarazzante su Raoul Bova in diretta TV

Ospite a La volta buona nella puntata di mercoledì 14 maggio, Rocio Munoz Morales ha raccontato con sincerità alcuni episodi inediti legati agli inizi della sua carriera in Italia e alla sua storia d’amore con Raoul Bova.

Il difficile esordio in Italia e la rivelazione sul set

L’attrice e conduttrice spagnola ha ricordato quanto sia stato complicato trasferirsi in Italia senza conoscere la lingua: “Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l’unica a comunicare in inglese”, ha detto riferendosi al film Immaturi - Il viaggio, diretto da Paolo Genovese, che segnò il suo debutto nel cinema italiano nel 2012. “Quando dicono che lo spagnolo e l’italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All’inizio per me era come russo”.

La relazione con Raoul Bova e l’episodio imbarazzante

Proprio sul set di quel film nacque la relazione con Raoul Bova. Rocio ha raccontato tra le risate del pubblico: “Comunicavamo in inglese, certamente. Abbiamo fatto pure l’amore in inglese, non so come… ma ora è un ricordo molto lontano”.

La battuta ha scatenato l’ironia di Caterina Balivo, che le ha chiesto scherzosamente: “Adesso lo fate in italiano? Magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce”. L’attrice, visibilmente imbarazzata, ha risposto divertita: “Sì, certo. Ti immagini? Che cosa complicata…”. Per smorzare l’imbarazzo, Rocio ha poi reagito con ironia, lanciando dei cuscini verso la conduttrice e urlando: “Basta Caterina, basta”.

