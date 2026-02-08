Angela Azzaro, morta la giornalista e volto noto dei talk show: aveva 59 anni

È morta a 59 anni Angela Azzaro, giornalista e scrittrice impegnata sui temi dei diritti civili. Volto noto dei talk show politici, ha lavorato per alcune delle principali testate italiane.

Angela Azzaro è morta all’età di 59 anni. Giornalista, scrittrice e presenza riconoscibile nei programmi televisivi dedicati all’attualità e alla politica, aveva costruito la propria carriera su un giornalismo attento ai diritti delle donne e delle minoranze.

La notizia della scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi quello di Claudio Marotta, consigliere di Sinistra civica ecologista alla Regione Lazio, che ha ricordato la forza del suo sguardo sulla realtà, capace di unire rigore e sensibilità, lontano da schemi e formule precostituite.

Nata a Nuoro, Azzaro si era trasferita a Milano per gli studi universitari, laureandosi in Lettere Moderne. Aveva poi approfondito il tema del rapporto tra informazione e giustizia con una specializzazione in Criminologia, dedicando la tesi al processo mediatico.

Stabilitasi a Roma, aveva intrapreso un lungo percorso professionale nel mondo dell’editoria e del giornalismo politico. È stata caporedattrice di Liberazione, dove seguiva l’inserto culturale Queer, e successivamente vicedirettrice del Dubbio.

Negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di vicedirettrice del Riformista, incarico lasciato nell’aprile del 2023. Parallelamente all’attività redazionale, aveva continuato a intervenire nel dibattito pubblico attraverso articoli, libri e partecipazioni televisive.