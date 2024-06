E' morta Vera Slepoj - la psicologa e scrittrice aveva 70 anni

Vera Slepoj era molto nota anche per i suoi interventi, sempre molto interessanti e mai banali sui giornali e in televisione; la sua attenzione verso la comunità si era espressa, una ventina di anni fa, anche attraverso l’incarico di assessore alla cultura ai musei e ai servizi sociali della Provincia di Padova - conclude il primo cittadino - Ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua simpatia, così come la sua capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come le relazioni affettive e altre complesse problematiche sociali.

La psicologa e scrittrice aveva 70 anni

Attualità - E' morta nella notte la nota psicologa Vera Slepoj. Sarebbe stata colta da un malore improvviso. La psicologa e scrittrice aveva 70 anni. Autrice di pubblicazioni, ha collaborato con diverse testate e partecipato a programmi tv. In un post su Fb il sindaco di Padova Sergio Giordani ha fatto sapere: "E’ mancata prematuramente questa notte la psicologa Vera Slepoj. Una perdita non solo per la comunità scientifica - è stata presidente della Federazione Italiana degli Psicologi - ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra università".

"Vera Slepoj era molto nota anche per i suoi interventi, sempre molto interessanti e mai banali sui giornali e in televisione; la sua attenzione verso la comunità si era espressa, una ventina di anni fa, anche attraverso l’incarico di assessore alla cultura ai musei e ai servizi sociali della Provincia di Padova - conclude il primo cittadino - Ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua simpatia, così come la sua capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come le relazioni affettive e altre complesse problematiche sociali".