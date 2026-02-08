Rosanna Banfi con Lino Banfi: la seconda vittoria contro il tumore

Rosanna Banfi torna a Verissimo con il padre Lino per raccontare la seconda battaglia contro il cancro e i mesi difficili affrontati nel 2024, tra paura, diagnosi e operazione risolutiva.

Oggi, domenica 8 febbraio, Rosanna Banfi sarà ospite a Verissimo insieme al padre Lino. Con loro anche la figlia Virginia e la piccola Matilde. La presenza in studio diventa l’occasione per ripercorrere una storia familiare segnata dalla malattia, ma anche dalla capacità di reagire.

L’attrice ha affrontato nel 2024 un nuovo percorso clinico, a sedici anni dal tumore al seno diagnosticato nel 2009. Una prova inattesa, arrivata dopo mesi segnati da sintomi persistenti e controlli medici che inizialmente lasciavano spazio a più ipotesi.

Tutto è iniziato a luglio, durante una tac di routine. Un’immagine anomala sul polmone ha acceso i primi dubbi. Infezione, strascichi del Covid o qualcosa di più serio. La tosse non passava e l’attesa per ulteriori accertamenti si è trasformata in inquietudine.

A settembre Rosanna Banfi ha deciso di anticipare i tempi. Un nuovo consulto medico ha portato alla scelta dell’intervento. L’esame istologico ha chiarito la situazione: si trattava di un tumore maligno, di dimensioni molto ridotte, tra i sette e gli otto millimetri, senza coinvolgimento dei linfonodi.

L’operazione ha risolto il problema. Oggi restano i controlli periodici, ogni tre mesi, ma il peso psicologico della diagnosi è alle spalle. Il ritorno a casa dall’ospedale, però, non è stato semplice e ha lasciato spazio a un momento di fragilità.

Rosanna Banfi ha raccontato di essersi sentita vulnerabile, arrivando a chiedere al marito Fabio se si fosse mai pentito di starle accanto dopo la seconda malattia. La risposta è arrivata netta, senza esitazioni: per lui lei resta la sua vita.