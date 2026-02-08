Abusi sulla nipote durante il Natale, nonno condannato a oltre sette anni

Un 75enne della provincia di Pavia è stato condannato per violenza sessuale sulla nipote durante le feste natalizie del 2020. In casa furono trovate anche immagini di minori conservate sul computer.

La sentenza riguarda un uomo di 75 anni, residente in un centro della provincia di Pavia, condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione. Il tribunale ha disposto anche un risarcimento provvisionale di 50mila euro per i danni causati alla vittima.

I fatti risalgono alle vacanze di Natale 2020. La bambina, che allora aveva sei anni e vive con la famiglia nel Varesotto, stava trascorrendo alcuni giorni a casa dei nonni. È in quel periodo che, secondo l’accusa, sarebbero avvenuti gli abusi.

Leggi anche: Padova, arrestato nonno per abusi sulla nipote: trovato materiale pedopornografico

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno sequestrato il computer dell’uomo. All’interno sono state rinvenute immagini di minori, elemento che ha portato a contestare anche la detenzione di materiale pedopornografico.

In aula la pubblica accusa aveva chiesto una pena più severa, pari a 13 anni di carcere. Il giudice ha invece riconosciuto la responsabilità dell’imputato fissando una condanna inferiore, ma confermando la gravità dei reati contestati.