Padova, arrestato nonno per abusi sulla nipote: trovato materiale pedopornografico

Un uomo di 60 anni, cittadino italiano residente a Padova, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. L’arresto è avvenuto lo scorso 24 aprile e l’uomo si trova attualmente in custodia cautelare presso il carcere della città.

Perquisizioni e materiale informatico sequestrato

Le indagini hanno portato le forze dell’ordine a eseguire due perquisizioni, una presso l’abitazione dell’uomo a Padova e l’altra sul posto di lavoro situato a Bolzano. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, tra cui computer e supporti di archiviazione.

Su uno di questi dispositivi gli investigatori hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. A seguito di questo ritrovamento, l'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di materiale pedopornografico e trasferito in carcere. Il provvedimento è stato convalidato pochi giorni dopo dal giudice, che ha disposto la permanenza in carcere come misura cautelare.

Il fascicolo relativo al reato di detenzione di materiale pedopornografico è stato trasmesso per competenza alla procura di Trento, mentre restano in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

