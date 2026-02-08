Mark Kelly spiega cosa succede quando un astronauta scoreggia in una tuta spaziale

Il senatore Mark Kelly racconta cosa accade davvero quando un astronauta emette gas all’interno di una tuta spaziale, spiegando come funziona sulla Stazione spaziale internazionale e sfatando miti curiosi.

Non c’è alcun imbarazzo né rischio tecnico quando un astronauta lascia andare un gas nello spazio. A dirlo è Mark Kelly, senatore democratico dell’Arizona ed ex astronauta della NASA, incontrato a Washington durante un evento pubblico.

Kelly, che ha partecipato a quattro missioni dirette verso la Stazione spaziale internazionale, ha spiegato che all’interno di una tuta spaziale tutto è sigillato e controllato. L’aria viene continuamente filtrata, quindi anche il metano prodotto dal corpo non crea problemi né fastidi.

Sulla ISS, ha chiarito il senatore, i sistemi di ricircolo dell’aria sono progettati proprio per gestire ogni tipo di emissione corporea. Per questo gli astronauti possono sentirsi tranquilli anche in situazioni che sulla Terra sarebbero considerate imbarazzanti.

Durante l’incontro si è parlato anche di voli spaziali turistici. A Kelly è stato chiesto se prenderebbe mai parte a un lancio con Blue Origin, come accaduto a celebrità finite al centro di ironie online dopo la missione dell’anno scorso.

Il senatore ha risposto senza chiudere del tutto la porta all’idea, ma ricordando che la sua esperienza nello spazio è sempre stata legata a missioni operative e scientifiche, molto diverse dai voli suborbitali a scopo commerciale.