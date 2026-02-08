Da noi… a ruota libera, oggi domenica 8 febbraio: ospiti e anticipazioni

Oggi pomeriggio Rai 1 propone una nuova puntata di Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini. In studio musica, teatro, libri e un ospite amatissimo dal pubblico di tutte le età.

Nuovo appuntamento oggi, domenica 8 febbraio, con Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda alle 17.20 su Rai 1. La puntata mescola spettacolo, racconti personali e momenti di intrattenimento pensati per un pubblico trasversale.

Tra gli ospiti c’è Donatella Rettore, artista che ha segnato intere generazioni della musica italiana. In studio porta il suo ultimo singolo “Malamocco”, brano tratto dal nuovo album “Antidiva Putiferio”, confermando uno stile che continua a rompere schemi e aspettative.

Leggi anche: Da noi… a ruota libera oggi domenica 4 gennaio: anticipazioni e ospiti

Domenica 4 gennaio alle 17.20 torna su Rai 1 Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.

Spazio anche al teatro con Pierpaolo Spollon, attore molto seguito dal pubblico televisivo e cinematografico. Da aprile sarà protagonista sul palco con lo spettacolo “La paternità spiegata malissimo”, un monologo che affronta il tema con ironia e ritmo serrato.

La puntata accoglie poi Alessia Vessicchio, figlia del Maestro Peppe Vessicchio, che presenta il suo primo romanzo “Fino a te”, un racconto che segna il suo debutto nel mondo della narrativa.

Chiusura affidata a uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana: Topo Gigio, ospite speciale della puntata, pronto a incontrare il pubblico di ogni età con la sua presenza storica e familiare.