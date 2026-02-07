Addison Rae cambia look e debutta con capelli rosso acceso sui social

Addison Rae cambia look e mostra sui social una nuova tonalità di capelli rosso acceso. La foto, pubblicata dopo i Grammy Awards, segna un netto distacco dall’immagine vista solo pochi giorni prima sul red carpet.

Addison Rae ha pubblicato su Instagram una foto che mette in primo piano il suo nuovo colore di capelli. La cantante appare con una chioma rosso intenso, una scelta cromatica che spicca subito e segna una svolta rispetto alle recenti apparizioni pubbliche.

Nello scatto, la Addison Rae posa di spalle, con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo. Indossa un abito nero in pelle aderente, completato da una giarrettiera rosa visibile sulla coscia sinistra. L’immagine punta su pochi elementi, ma tutti molto definiti.

Il dettaglio che cattura più attenzione resta il colore dei capelli, distribuito in modo uniforme e brillante. Una tonalità che contrasta con il nero dell’abito e rafforza l’impatto visivo della foto condivisa sui social.

Il cambio di look è recente. Solo pochi giorni prima, Rae aveva partecipato alla 68ª edizione dei Grammy Awards senza alcuna traccia del nuovo colore, mostrando una capigliatura completamente diversa sul red carpet.

Durante la cerimonia era candidata come Best New Artist, ma il premio è andato a Olivia Dean. Subito dopo l’evento, la cantante ha scelto di presentarsi al pubblico con un’immagine rinnovata, affidandola a un singolo scatto.