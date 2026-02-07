3 Doors Down, morto il cantante Brad Arnold a 47 anni

Brad Arnold, voce storica dei 3 Doors Down, è morto a 47 anni. Il cantante lottava contro un tumore al rene in fase avanzata. La band ha annunciato la scomparsa con un messaggio affidato ai social.

Brad Arnold, membro fondatore e frontman dei 3 Doors Down, è morto nelle prime ore di sabato. La notizia è stata comunicata dal gruppo attraverso un post sui social network.

Nel messaggio, la band spiega che Arnold si è spento serenamente, circondato dalla moglie, dai familiari e dalle persone a lui più vicine, dopo una diagnosi di cancro resa pubblica nei mesi scorsi.

Leggi anche Brad Everett Young, l'attore di General Hospital morto in un incidente a 46 anni

Il cantante aveva raccontato a maggio di essere affetto da carcinoma renale a cellule chiare, una forma di tumore al rene. La malattia si era già estesa ai polmoni, configurando un quadro clinico di stadio 4.

Secondo quanto ricordato dal gruppo, Arnold ha lasciato un segno profondo nella storia del rock americano, contribuendo alla nascita di brani diventati simbolo di un’epoca. Tra questi c’è “Kryptonite”, scritto quando era ancora al liceo, durante una lezione di matematica.

La band ha sottolineato come la sua musica abbia superato i confini dei concerti, accompagnando momenti di vita, condivisione e fede di milioni di ascoltatori. Nel ricordo diffuso online viene citato anche il suo legame con la famiglia e la richiesta di rispetto della privacy in questo momento.

Arnold era il componente rimasto più a lungo nei 3 Doors Down. Quando il gruppo si formò nel 1996, cantava e suonava la batteria, ed è stato l’unico a far parte della band senza interruzioni fin dagli inizi.

Il successo arrivò rapidamente con l’album di debutto “The Better Life”, che ottenne sette dischi di platino. Anche i tre lavori successivi raggiunsero lo stesso traguardo commerciale.

Con la sua scomparsa, Arnold diventa il secondo membro fondatore della band a morire. Il chitarrista Matt Roberts era deceduto nel 2016 per un’overdose di farmaci prescritti.

Nel 2017, dopo l’esibizione dei 3 Doors Down alla prima cerimonia di insediamento del presidente Donald Trump, Arnold aveva chiarito che la partecipazione non era legata a motivazioni politiche.