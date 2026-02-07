Alpinisti trovano morto un imprenditore edile: era scomparso da 15 giorni sui monti di Sarnano

Il corpo di un imprenditore edile scomparso da oltre due settimane è stato trovato in montagna da alcuni alpinisti. Il recupero è stato complesso e le indagini puntano sull’ipotesi di un incidente.

La scoperta è avvenuta durante un’escursione. Alcuni alpinisti hanno notato un corpo senza vita in una zona impervia dei monti, nei pressi della località Giampereto, nel territorio comunale di Sarnano. Subito è scattata la richiesta di aiuto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con il personale del distaccamento di Tolentino e con una squadra SAF della sede centrale di Macerata, specializzata in operazioni speleo-alpino-fluviali. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, il 118 e il Soccorso Alpino.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente delicate a causa della morfologia dell’area, con tratti scoscesi e difficilmente raggiungibili.

Il recupero della salma è stato effettuato inizialmente con una barella portantina, trasportata a mano fino a un punto più accessibile. Da lì il corpo è stato trasferito con un mezzo idoneo e condotto al cimitero di Piobbico, frazione di Sarnano.

La vittima è Sergiu Catalin Cosoiu, imprenditore edile di 46 anni residente a San Severino Marche. L’uomo risultava scomparso dal 23 gennaio e le ricerche erano in corso da giorni.

Secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe a diversi giorni fa. L’ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è quella di un incidente: Cosoiu potrebbe essere scivolato mentre si trovava nella zona della Cascata dei Tre Santi.

Il corpo sarà riconsegnato ai familiari per consentire l’organizzazione dei funerali, mentre le verifiche proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.