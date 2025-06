Trovato morto Stefano Pegoraro, il 33enne scomparso da giorni sul Sengio Alto

Trovato morto Stefano Pegoraro, il 33enne scomparso da giorni sul Sengio Alto

Tragico epilogo per la scomparsa di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano ritrovato senza vita sul Sengio Alto dopo sei giorni di ricerche. Il corpo è stato scoperto in un canalone, portando una profonda tristezza alla comunità locale. Un evento che segna un momento doloroso e di riflessione per tutti.