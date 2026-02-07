Ian Matteoli, l'azzurro del big air in finale a Milano Cortina 2026

Ian Matteoli vola in finale nel big air a Livigno: talento cresciuto tra tre continenti, figlio d’arte e già a podio in Coppa del Mondo, l’azzurro punta a lasciare il segno a Milano Cortina 2026.

L’Italia continua a raccogliere risultati ai Giochi di Milano Cortina 2026 e guarda ancora allo snowboard. In serata a Livigno riflettori puntati sulla finale maschile di big air, dove Ian Matteoli si presenta dopo qualificazioni di alto livello, chiuse con il secondo punteggio complessivo e la miglior singola run.

Nato il 30 dicembre 2005, Matteoli è cresciuto in un ambiente dove la tavola è sempre stata di casa. Il padre, Andrea “Matiu” Matteoli, ha costruito una carriera di spessore nello snowboard alpino, con 17 podi in Coppa del Mondo, e ha lavorato anche come allenatore ad alti livelli. Ian ha iniziato prestissimo, già a due anni, seguendo la famiglia tra Nuova Zelanda, Francia e Stati Uniti.

Leggi anche Milano Cortina 2026, prime medaglie oggi: Paris, Franzoni, Matteoli e tutti gli italiani in gara

Questi continui spostamenti hanno modellato il suo stile. Oltre alla neve, ha dedicato tempo allo skateboard, affinando equilibrio, rapidità e controllo in aria, elementi che oggi fanno la differenza nelle rotazioni e negli atterraggi del big air.

I primi segnali forti sono arrivati nel dicembre 2022, quando ha centrato il terzo posto in Coppa del Mondo a Copper Mountain. Un risultato storico: mai prima di allora un italiano era salito sul podio in questa specialità. Poche settimane dopo, però, la stagione ha subito una brusca frenata.

Nel febbraio 2023 una rottura della milza lo ha costretto a un intervento chirurgico d’urgenza e a uno stop forzato. Il rientro è stato graduale, ma efficace: nella stagione 2024-25 sono arrivati due secondi posti che hanno rilanciato il suo nome nel circuito internazionale.

A fine marzo 2025 ha partecipato ai Mondiali in Engadina, chiudendo al settimo posto. Un piazzamento che non lo ha soddisfatto e che ora cerca di lasciarsi alle spalle. La finale olimpica di Livigno offre l’occasione per misurarsi di nuovo con i migliori e provare a trasformare il talento in un risultato pesante.