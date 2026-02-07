Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pensano all'adozione di un bambino

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz starebbero pensando di allargare la famiglia attraverso l’adozione. L’indiscrezione arriva mentre i rapporti con il resto del clan Beckham restano tesi.

Nel pieno delle tensioni che hanno attraversato la famiglia Beckham, emerge una voce che parla di un possibile nuovo inizio. Secondo indiscrezioni, Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz starebbero valutando seriamente l’adozione di un bambino.

Una persona vicina alla coppia racconta che l’argomento sarebbe stato affrontato più volte e con grande convinzione da entrambi. Il desiderio comune sarebbe quello di costruire una famiglia numerosa, includendo anche un figlio non biologico.

Alla base di questa scelta ci sarebbe la consapevolezza dei propri privilegi. Cresciuti in contesti molto agiati, Brooklyn e Nicola sentirebbero il bisogno di offrire opportunità concrete a un bambino meno fortunato, garantendogli stabilità e prospettive solide.

In questo momento, inoltre, una gravidanza non rientrerebbe nei piani immediati. Nicola ha recentemente perso peso per esigenze legate a un nuovo ruolo cinematografico, rendendo poco compatibile l’idea di una maternità a breve termine.

Negli ultimi mesi Brooklyn ha parlato più volte di “famiglia futura” e di “figli” in dichiarazioni pubbliche, usando termini che, secondo chi lo conosce, non sarebbero casuali ma rifletterebbero progetti già ben definiti.

La notizia si inserisce però in un quadro familiare complicato. David e Victoria Beckham, da quanto filtra, sarebbero entusiasti all’idea di diventare nonni, ma la distanza attuale con il figlio e la nuora potrebbe rendere difficile avere un ruolo nella vita di un eventuale nipote.