Roma, San Lorenzo sotto assedio: aggressioni a caso, una donna operata al volto

Paura quotidiana a San Lorenzo per un giovane che colpisce passanti senza motivo. L’ultimo attacco ha ferito gravemente una madre davanti al figlio. Tra fermi e rilasci, i residenti chiedono sicurezza immediata.

Il quartiere San Lorenzo vive giorni di tensione per le violenze ripetute di un 22enne tunisino senza fissa dimora. L’uomo, con problemi psichiatrici e precedenti per danneggiamenti, furti, minacce e aggressioni dal 2023, colpisce all’improvviso e poi scompare.

Le vittime vengono scelte a caso, spesso donne e minorenni. Schiaffi e pugni arrivano senza preavviso, in strada o vicino ai locali. Nonostante diversi fermi, il giovane viene rimesso in libertà per le condizioni mentali che impediscono misure restrittive prolungate.

L’ultimo episodio risale a lunedì pomeriggio. Una madre di 44 anni stava pedalando in via dei Dalmati con il figlio di dieci anni quando, racconta, “tutto è durato un attimo”. Una sagoma è comparsa alle spalle e le ha sferrato un pugno violentissimo all’occhio destro.

Le conseguenze sono state gravi: fratture a zigomo, naso e orbita, oltre a lesioni oculari. “Mi toccavo il volto, piangevo e gridavo aiuto”, ricorda. Il bambino, sotto shock, continuava a chiederle perché fosse stata colpita da uno sconosciuto.

La donna è in attesa di intervento chirurgico. Assume antibiotici e cortisone, ma dice che il peso maggiore è psicologico. Dopo l’aggressione lo ha rivisto libero davanti a un bar e ha avuto un crollo. “Lo fermano, fanno il TSO e lo rilasciano”, racconta, chiedendo interventi immediati per tutelare residenti e vittime.