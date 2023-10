Scontro Notturno a San Lorenzo, Roma: Urine e Calci al Portone Scatenano Tensioni

Nella vivace zona di San Lorenzo a Roma, la movida notturna ha raggiunto livelli di eccessiva rumorosità, causando irritazione tra i residenti. Durante la notte tra sabato e domenica, una lite tra giovani è sfociata in un episodio sgradevole in via di Porta Labicana, quando un residente infastidito ha reagito aprendo la finestra e gettando liquido - successivamente identificato come urina - sui contendenti. La situazione è stata riportata attraverso una segnalazione al numero unico per le emergenze.

In risposta al gesto, i giovani coinvolti hanno reagito con rabbia, colpendo con calci il portone della palazzina da cui è stato effettuato il lancio. L'incidente è stato documentato da RomaToday.

L'intervento della polizia è stato richiesto per sedare la situazione. Tuttavia, una volta giunti in via di Porta Labicana, gli agenti del commissariato San Lorenzo non hanno trovato nessuno coinvolto nella disputa. Una testimonianza del fatto è stata condivisa su Instagram dalla pagina Resist San Lorenzo, in cui un residente ha raccontato l'accaduto, esprimendo preoccupazione per la situazione insostenibile e disturbante nella zona.

La tensione evidenziata dall'episodio mette in luce la necessità di affrontare la problematica legata al rumore e agli scontri notturni in questa vivace zona di Roma, cercando soluzioni per garantire la tranquillità e la convivenza pacifica tra residenti e frequentatori dei locali notturni.

