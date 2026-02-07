Carlo Vanzini operato per tumore al pancreas: come sta e perché il figlio Luca lo sostituisce

La voce storica della Formula 1 in TV si è fermata per cure mediche. Dopo l’operazione, Carlo Vanzini sta recuperando. A dare notizie è il figlio Luca, che in questi giorni ne ha preso il posto anche online.

Carlo Vanzini ha messo in pausa il lavoro per affrontare una diagnosi pesante: un tumore al pancreas. All’inizio di dicembre il giornalista lo aveva raccontato in prima persona, spiegando che si sarebbe allontanato dai microfoni per seguire le cure.

Nelle ultime settimane è arrivato l’intervento chirurgico. A fornire aggiornamenti è stato il figlio Luca, che ha parlato direttamente al pubblico attraverso il canale YouTube del padre. L’operazione, ha spiegato, è riuscita e le condizioni sono in miglioramento.

Leggi anche Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: stop ai test di F1 e intervento imminente

Vanzini aveva già annunciato che non avrebbe commentato i test pre-stagionali in Bahrain, chiarendo che li avrebbe seguiti da casa. Nonostante questo, la sua presenza non è mancata a gennaio durante la presentazione della nuova Ferrari a Maranello.

Ora lo aspetta una fase delicata di recupero dopo la chemioterapia e l’operazione. Nel frattempo Luca tiene vivo il contatto con gli appassionati, portando avanti sul canale analisi e commenti condivisi con il padre in vista del Mondiale.

Il campionato scatterà l’8 marzo in Australia. Per ora la voce è affidata al figlio, mentre Carlo Vanzini prosegue il percorso di cura e riabilitazione.