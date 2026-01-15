Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: stop ai test di F1 e intervento imminente

Carlo Vanzini affronta l’intervento dopo la chemioterapia e annuncia uno stop temporaneo dalla Formula 1. Il commentatore Sky seguirà i test da spettatore, concentrandosi sul percorso di cura iniziato dopo la diagnosi del 2025.

Carlo Vanzini si prepara all’operazione per rimuovere il tumore al pancreas, dopo aver concluso il ciclo di chemioterapia lo scorso dicembre. L’intervento è previsto nelle prossime settimane e rappresenta un passaggio decisivo nel percorso iniziato con la diagnosi ricevuta nel 2025.

La voce italiana della Formula 1 su Sky Sport ha spiegato di dover rallentare gli impegni professionali per concentrarsi sulla salute. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle una fase complessa, affrontata con determinazione e trasparenza.

Durante una diretta sul suo canale YouTube, Vanzini ha chiarito che i test di febbraio in Bahrain non lo vedranno in cabina di commento. «Li seguirò da spettatore», ha spiegato, confermando un’assenza temporanea dalla scena televisiva.

Il commentatore ha comunque continuato a raccontare l’avvicinamento alla nuova stagione di Formula 1, condividendo aggiornamenti e riflessioni con il pubblico che lo segue da anni.

La malattia, la stessa che in passato aveva colpito sua sorella, era stata resa pubblica in un’intervista concessa nel dicembre 2025. La diagnosi risaliva invece a giugno dello stesso anno, segnando l’inizio di un percorso clinico intenso e impegnativo.

L’intervento chirurgico rappresenta ora il passaggio centrale per chiudere questa parentesi, con la speranza di rivedere presto Carlo Vanzini al microfono, a raccontare le gare e le emozioni della Formula 1.