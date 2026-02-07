Trump rifiuta le scuse per il video sugli Obama: Non sapevo del contenuto

Donald Trump prende le distanze da un video offensivo sugli Obama pubblicato sui suoi canali. Dice di non averlo visto bene, nega responsabilità dirette e rifiuta le scuse dopo le polemiche esplose online e a Washington.

Donald Trump afferma di essere rimasto sorpreso quanto chiunque altro dal contenuto di un video apparso sul suo profilo Truth Social, nel quale Barack e Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie. Il presidente sostiene di non aver colto quelle immagini al momento della pubblicazione.

Il filmato, condiviso nelle prime ore della giornata, è stato subito criticato sui social e ha provocato reazioni dure anche al Congresso. Inizialmente dalla Casa Bianca era arrivata una difesa del post, poi rimosso dopo l’ondata di proteste.

Leggi anche Trump rilancia un video razzista sugli Obama su Truth Social

Interpellato dai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha spiegato di aver interpretato il video come un messaggio sul tema dei brogli elettorali. A suo dire, non era a conoscenza delle scene ambientate nella giungla né della rappresentazione offensiva degli Obama.

Il presidente ha scaricato la responsabilità sul suo staff, accusandolo di non aver controllato a fondo il contenuto prima della pubblicazione. Ha ribadito di non aver visionato il video nei dettagli.

Alla domanda su eventuali scuse, Trump ha risposto negativamente. Non ritiene di doversi assumere colpe per qualcosa che, sostiene, non sapeva contenesse elementi razzisti.

Dall’altra parte, Barack e Michelle Obama non hanno commentato direttamente l’episodio. Attraverso i canali della loro fondazione hanno pubblicato un post dal tono leggero, ricordando alcuni momenti della loro storia insieme.