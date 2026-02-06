Trump rilancia un video razzista sugli Obama su Truth Social

Un video diffuso su Truth Social da Donald Trump accende nuove polemiche per contenuti razzisti, con immagini offensive sugli Obama e reazioni immediate dal fronte democratico.

Un filmato sul presunto voto truccato alle elezioni presidenziali del 2020, accompagnato da accuse mai provate contro Joe Biden. Poi, negli ultimi secondi, un breve inserto con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie, mentre in sottofondo parte la canzone “The Lion Sleeps Tonight”.

Il video è stato condiviso oggi su Truth Social dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha rilanciato un post dell’account RealRobert. Le immagini hanno subito provocato reazioni durissime per il loro contenuto apertamente razzista.

Tra le prime risposte pubbliche, quella del governatore della California Gavin Newsom, che su X ha definito il gesto “un comportamento disgustoso da parte del presidente” e ha chiesto una presa di posizione netta da parte di tutti i repubblicani.

Newsom ha inoltre ricondiviso un messaggio dell’account Repubblicani contro Trump, in cui si legge che il presidente ha diffuso un video con immagini razziste di Barack e Michelle Obama rappresentati come scimmie, aggiungendo che “non c’è fondo” a questo tipo di provocazioni.