Kelsea Ballerini e Chase Stokes si sono lasciati di nuovo

La relazione tra la cantante country e l’attore si è conclusa di nuovo. Dopo un ritorno di fiamma durato pochi mesi, la coppia avrebbe deciso di separarsi definitivamente, mettendo fine a un rapporto iniziato nel 2023.

La storia tra Kelsea Ballerini e Chase Stokes è arrivata al capolinea. Secondo persone informate sui fatti, tra la cantautrice e l’attore la relazione si sarebbe chiusa senza margini per un nuovo riavvicinamento.

Non è la prima rottura per la coppia. I due si erano già separati lo scorso autunno, per poi tornare insieme dopo poco tempo. Un secondo tentativo che, a quanto risulta, non ha dato i risultati sperati, portandoli a riconoscere l’incompatibilità del rapporto.

Non è chiaro quando sia avvenuta la separazione definitiva, ma un dettaglio non è passato inosservato: Ballerini si è presentata da sola alla recente cerimonia dei Grammy Awards, dove era candidata come Miglior album country contemporaneo.

La relazione era iniziata all’inizio del 2023, quando i due erano stati visti insieme a una partita di football universitario. Poche settimane dopo, la cantante aveva condiviso un video sui social che ufficializzava il legame con Stokes.

Nel corso dell’anno successivo, i due erano andati a vivere insieme, prima che emergessero difficoltà già evidenti nella seconda metà del 2025. Al momento, i rispettivi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni sulla rottura.