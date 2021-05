Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono separati. Ad annunciarlo, tramite i social, è stata la stessa modella di 22 anni. Negli ultimi mesi, nelle sale televisive, si è parlato spesso della loro storia d'amore per via della differenza di età tra i due. In particolare, qualcuno aveva indicato il flirt come profitto, per così dire.

Paolo Brosio e la sua dolce metà, però, avevano sempre rifiutato etichette del genere e avevano infatti mostrato il loro amore a favore delle telecamere. Ieri, invece, come un fulmine a ciel sereno, María Laura De Vitis ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: “In questi giorni io e Paolo ci siamo visti e abbiamo chiarito il nostro rapporto. Oggi siamo giunti alla conclusione che la relazione è purtroppo terminata. Anche se tutto l'affetto tra noi rimane e quello che abbiamo passato insieme come una vera coppia non verrà mai cancellato. Continuerà ad essere una delle persone più importanti della mia vita e penso che lo stesso valga anche per lui ".

In passato la bellissima modella era stata colta in compagnia di un giovane imprenditore per le strade di Milano. Ciò aveva infiammato i sostenitori della teoria secondo cui voleva che la coppia fosse guidata da un falso amore incentrato esclusivamente sugli interessi finanziari. Tuttavia, i due hanno sempre fatto per la loro strada e oggi hanno deciso di annunciare questa clamorosa rottura.

