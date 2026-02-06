Bozoma Saint John regala una Maserati da 110 mila dollari alla figlia per i 16 anni

Per i 16 anni della figlia, Bozoma Saint John ha organizzato una sorpresa fuori dal comune: una Maserati da oltre 110 mila dollari consegnata dopo l’esame di guida, in una puntata del reality ambientata tra emozione e famiglia.

La sorpresa arriva davanti alle telecamere. Bozoma Saint John, volto di “Real Housewives of Beverly Hills”, festeggia i 16 anni della figlia Lael con un regalo che lascia senza parole: una Maserati Grecale Trofeo color argento, valore 110.200 dollari, adornata da un grande fiocco rosso.

L’auto viene consegnata subito dopo il superamento dell’esame di guida. «Stai per avere una Maserati», esclama Bozoma mentre il veicolo raggiunge il vialetto di casa. Lael resta immobile, poi si copre la bocca incredula mentre la madre la stringe in un abbraccio.

Per l’occasione, madre e figlia indossano magliette nere abbinate con una finta patente della California stampata sopra, con il volto di Lael. Un dettaglio ironico che accompagna uno dei momenti più personali mostrati nel programma.

Bozoma ha avuto Lael dal marito Peter Saint John, scomparso nel 2013. Negli ultimi mesi, la famiglia ha attraversato un periodo complesso dopo aver perso la casa sul lungomare di Malibu negli incendi che hanno colpito Los Angeles a gennaio 2025.

Un mese dopo il rogo, Bozoma ha condiviso immagini tra le macerie insieme alla figlia. Amici e conoscenti hanno poi organizzato per loro una giornata in una spa. In un messaggio sui social, ha raccontato settimane «pesanti», ringraziando per il sostegno ricevuto tra messaggi, fiori e gesti concreti.

La coppia madre-figlia ha ritrovato un po’ di leggerezza con un viaggio di compleanno in Australia, definito “molto in ritardo”. Bozoma ha scherzato anche sulla tradizione annuale della presentazione con cui Lael propone la meta della vacanza, preparata come un vero pitch aziendale.

Tra ironia e affetto, Bozoma ha chiuso ricordando quanto velocemente stiano passando il tempo e gli anni di sua figlia, condividendo un altro frammento della loro quotidianità lontano dal set.