Milano, rapina a madre e figlia su Maserati: bottino da 50mila euro

Lunedì 9 dicembre 2024, intorno alle 18:40, in via Ramazzini, nel quartiere Città Studi di Milano, una donna di 51 anni e sua figlia di 19, entrambe di nazionalità russa, sono state vittime di una rapina mentre si trovavano a bordo della loro Maserati Levante.

Secondo le ricostruzioni, una Range Rover si è avvicinata al SUV; da essa sono scesi due uomini con il volto coperto da passamontagna. Uno dei malviventi ha colpito la madre con un pugno al volto, mentre l'altro ha sottratto alla figlia uno zaino contenente orecchini, gioielli, un tablet e un orologio, per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Dopo il colpo, i due aggressori sono risaliti sulla Range Rover, dove li attendeva un terzo complice, e sono fuggiti.

Un passante, testimone dell'accaduto, ha immediatamente allertato la polizia, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La donna ferita è stata trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli per le cure necessarie.

