Kim Zolciak e Kroy Biermann firmano un accordo temporaneo sull'affidamento dei figli

Kim Zolciak e Kroy Biermann hanno raggiunto un accordo temporaneo sull’affidamento dei figli. Un passaggio che potrebbe avvicinare la fine di una separazione lunga e conflittuale, iniziata oltre due anni fa.

La battaglia legale tra Kim Zolciak e Kroy Biermann registra un nuovo sviluppo. I due hanno firmato un accordo temporaneo sull’affidamento dei figli dopo una recente sessione di mediazione, convocata per definire gli assetti provvisori mentre il procedimento resta aperto.

L’incontro si è svolto la scorsa settimana e si è concluso con la sottoscrizione dell’intesa da parte di entrambi. I dettagli non sono stati resi pubblici, ma il documento conferma la volontà di fissare regole condivise almeno nella fase transitoria.

La separazione tra l’ex coppia va avanti da oltre due anni e il contenzioso ha coinvolto sia la sfera familiare sia quella economica. Questo accordo potrebbe rappresentare un passaggio utile verso la definizione del divorzio, ancora non finalizzato.

Zolciak e Biermann si erano sposati nel novembre 2011 e hanno annunciato la rottura dodici anni dopo. Insieme hanno sei figli: Brielle, 28 anni, Ariana, 23, Kroy Jagger detto KJ, 13, Kash Kade, 12, e i gemelli Kaia e Kane, 11. Biermann ha adottato legalmente Brielle e Ariana nel 2013.

Dopo la richiesta di divorzio presentata da Zolciak nel maggio 2023, tra i due sono volate accuse pesanti, accompagnate da difficoltà finanziarie per entrambi. L’ex giocatore NFL, oggi quarantenne, ha chiesto nell’agosto 2025 l’affidamento esclusivo dei figli.

Nei documenti depositati, Biermann ha accusato l’ex star televisiva di aver esposto i figli a presunti abusi emotivi e psicologici e di averli lasciati spesso senza un’adeguata supervisione. Ha inoltre sostenuto che l’attuale modello di affido condiviso non tutelerebbe i minori.

Dopo la separazione, Zolciak ha iniziato una relazione con l’imprenditore Kyle Mowitz, a sua volta coinvolto in una procedura di divorzio. Biermann avrebbe contattato la moglie di Mowitz, Jillian Green, mettendola in guardia su presunti rischi economici legati alla relazione.