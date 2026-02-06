Scott Pilgrim EX: un nuovo gameplay trailer

Dopo aver mostrato una piccola anteprima di Scott Pilgrim EX durante il Nintendo Direct di ieri, gli sviluppatori, editori e maestri dei beat ‘em up Tribute Games (MARVEL Cosmic Invasion, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), in collaborazione con Universal Products & Experiences, hanno pubblicato un nuovo video di gameplay per il loro attesissimo videogioco, l’avventura beat ‘em up cooperativa Scott Pilgrim EX, in arrivo il 3 marzo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e Nintendo Switch 2.

Il nuovo trailer mostra un assaggio del viaggio incentrato sull'esplorazione e sulle avventure al centro di Scott Pilgrim EX, offrendo una panoramica dei negozi, delle sfide e delle battaglie con i boss a cui dovrai prepararti mentre affronti vegani, demoni e robot nell'affascinante versione di Toronto che fa da sfondo alla serie. Il nuovo gameplay mostrato anticipa anche i segreti che aspettano solo di essere scoperti negli ambienti riccamente realizzati e interconnessi di Scott Pilgrim EX, rendendo l'esplorazione degna di essere affrontata in modo approfondito come piacevole intermezzo tra gli scontri ricchi di azione contro i nemici più subdoli della città.

Dai un’occhiata al trailer di gameplay di oggi su YouTube qui: