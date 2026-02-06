FC 26 annuncia il Team 2 di Future Stars

Giuseppe Saieva | 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
annuncia team

EA SPORTS FC 26 rafforza il proprio impegno sulla prossima generazione del calcio con l'arrivo del Team 2 di Future Stars, che aggiunge una nuova squadra di talenti emergenti Under 23. Basandosi sul roster iniziale delle Future Stars della scorsa settimana, il Team 2 porta alla ribalta ancora più giovani giocatori di spicco, offrendo ai fan nuovi modi per entrare in contatto con le star del domani su FC 26.

Disponibile oggi su EA SPORTS FC 26, il Team 2 di Future Stars introduce un nuovo roster di talenti emergenti nel calcio femminile e maschile, tra cui:

  • Eli Junior Kroupi, AFC Bournemouth

  • Riccardo Calafiori, Arsenal

  • Fermin López, FC Barcelona

  • Dean Huijsen, Real Madrid

  • Lennart Karl, FC Bayern Munich

  • Can Uzun, Eintracht Frankfurt

  • Tarciane, OL Lyonnes

  • Aggie Beever-Jones, Chelsea

  • Nico Paz, Como

  • Jack McGlynn, Houston Dynamo FC

  • Riley Tiernan, Angel City

  • Joe Gelhardt, Hull City

  • Jaden Philogene, Ipswich Town

  • Abdul Fatawu, Leicester City

  • Carlos Baleba, Brighton & Hove Albion

  • Robin Roefs, Sunderland

  • Wilson Odobert, Tottenham Hotspur

  • Olivia Smith, Arsenal

  • Maghnes Akliouche, AS Monaco

  • Mamadou Sangaré, RC Lens

  • Luka Vuškovic, Hamburger SV

  • Loreen Bender, Bayer 04 Leverkusen

  • Jorthy Mokio, Ajax

  • Wesley França, Roma

  • Manaka Matsukubo, North Carolina Courage

  • Lilly Reale, Gotham FC

  • Alberto Moleiro, Villarreal CF

  • Andreia Jacinto, Real Sociedad

  • Esmee Brugts, FC Barcelona

  • António Silva, Benfica

  • Ricardo Pepi, PSV

L'introduzione del Team 2 coincide con la Future Stars Youth Cup, che prevede Obiettivi di gioco e vittoria per ottenere ricompense sotto forma di Pacchetti e Evoluzioni. Completando il gruppo di Obiettivi della Youth Cup si sblocca l'Evoluzione del contratto Future Stars Academy, che consente di creare un secondo giocatore dell'Academy.

Durante la seconda settimana saranno disponibili inoltre nuove Sfide Creazione Rosa (SBC), che includono oggetti giocatore Future Stars in SBC a tema, SBC Icone ed Eroi, SBC Flashback e molto altro ancora.

A partire dal 19 febbraio, Future Stars farà il suo debutto su EA SPORTS FC Mobile, portando la prossima generazione di talenti del calcio maschile ai giocatori su mobile di tutto il mondo. Il Future Stars Team 1 sarà disponibile dal 19, seguirà il Future Stars Team 2 a partire dal 26.

