FC 26 annuncia il Team 2 di Future Stars
EA SPORTS FC 26 rafforza il proprio impegno sulla prossima generazione del calcio con l'arrivo del Team 2 di Future Stars, che aggiunge una nuova squadra di talenti emergenti Under 23. Basandosi sul roster iniziale delle Future Stars della scorsa settimana, il Team 2 porta alla ribalta ancora più giovani giocatori di spicco, offrendo ai fan nuovi modi per entrare in contatto con le star del domani su FC 26.
Disponibile oggi su EA SPORTS FC 26, il Team 2 di Future Stars introduce un nuovo roster di talenti emergenti nel calcio femminile e maschile, tra cui:
Eli Junior Kroupi, AFC Bournemouth
Riccardo Calafiori, Arsenal
Fermin López, FC Barcelona
Dean Huijsen, Real Madrid
Lennart Karl, FC Bayern Munich
Can Uzun, Eintracht Frankfurt
Tarciane, OL Lyonnes
Aggie Beever-Jones, Chelsea
Nico Paz, Como
Jack McGlynn, Houston Dynamo FC
Riley Tiernan, Angel City
Joe Gelhardt, Hull City
Jaden Philogene, Ipswich Town
Abdul Fatawu, Leicester City
Carlos Baleba, Brighton & Hove Albion
Robin Roefs, Sunderland
Wilson Odobert, Tottenham Hotspur
Olivia Smith, Arsenal
Maghnes Akliouche, AS Monaco
Mamadou Sangaré, RC Lens
Luka Vuškovic, Hamburger SV
Loreen Bender, Bayer 04 Leverkusen
Jorthy Mokio, Ajax
Wesley França, Roma
Manaka Matsukubo, North Carolina Courage
Lilly Reale, Gotham FC
Alberto Moleiro, Villarreal CF
Andreia Jacinto, Real Sociedad
Esmee Brugts, FC Barcelona
António Silva, Benfica
Ricardo Pepi, PSV
L'introduzione del Team 2 coincide con la Future Stars Youth Cup, che prevede Obiettivi di gioco e vittoria per ottenere ricompense sotto forma di Pacchetti e Evoluzioni. Completando il gruppo di Obiettivi della Youth Cup si sblocca l'Evoluzione del contratto Future Stars Academy, che consente di creare un secondo giocatore dell'Academy.
Durante la seconda settimana saranno disponibili inoltre nuove Sfide Creazione Rosa (SBC), che includono oggetti giocatore Future Stars in SBC a tema, SBC Icone ed Eroi, SBC Flashback e molto altro ancora.
A partire dal 19 febbraio, Future Stars farà il suo debutto su EA SPORTS FC Mobile, portando la prossima generazione di talenti del calcio maschile ai giocatori su mobile di tutto il mondo. Il Future Stars Team 1 sarà disponibile dal 19, seguirà il Future Stars Team 2 a partire dal 26.
