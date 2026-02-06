Ivanka Trump indossa l'abito di Ivana a una serata per St. Jude

Ivanka Trump ha partecipato a una serata benefica a New York indossando un abito appartenuto alla madre Ivana. La scelta è arrivata durante un evento a sostegno dello St. Jude Children’s Hospital.

Ivanka Trump ha scelto un minidress bianco con frange e ricami per una serata di beneficenza dedicata allo St. Jude Children’s Hospital. Il vestito, a collo alto e con orlo a zig zag, era stato indossato in passato dalla madre Ivana. A completare il look, décolleté bianche a punta.

L’evento celebrava i vent’anni dell’impegno della fondazione legata a Eric Trump, che in due decenni ha raccolto oltre 50 milioni di dollari per l’ospedale pediatrico. Ivanka ha condiviso sui social alcune immagini della serata, da sola e insieme ai fratelli e ai loro partner.

Leggi anche Attentato Trump - figlia Ivanka: Ti amo papà - oggi e sempre

Nel messaggio pubblicato dopo l’evento, Ivanka ha ricordato la madre e il legame con lei, spiegando di averla sentita vicina proprio grazie a quell’abito. Ivana Trump è morta nel 2022 a 73 anni, dopo una caduta dalle scale nel suo appartamento di Manhattan. Era stata sposata con Donald Trump dal 1977 al 1990.

Il rapporto tra madri e figlie resta centrale anche nella vita di Ivanka. Negli ultimi anni ha spesso condiviso momenti con la figlia Arabella Kushner, che la scorsa estate ha indossato un abito della madre durante una visita ufficiale alla Casa Bianca.