L'abito da sposa di Melania Trump in vendita su eBay: autenticità in discussione

Un abito da sposa, dichiarato essere quello indossato da Melania Trump nel 2005, è stato messo in vendita su eBay per 45.000 dollari. Il vestito, disegnato da John Galliano per Dior, originariamente valutato intorno ai 100.000 dollari, è noto per le sue caratteristiche distintive: realizzato in raso duchesse, pesa circa 27 kg e presenta 1.500 cristalli Swarovski.

La venditrice, identificata come svjabc1 e residente a Massapequa, New York, afferma di aver acquistato l'abito direttamente da Melania Trump nel 2011 per 70.000 dollari, con l'intenzione di indossarlo al proprio matrimonio. Secondo quanto riportato, l'abito è stato utilizzato solo due volte: al matrimonio dei Trump nel 2005 e successivamente nel 2011.

Tuttavia, l'autenticità dell'abito è stata messa in discussione. La venditrice ammette di aver apportato alcune modifiche, tra cui l'aggiunta di uno strato di raso sul fondo, ricami sul corpetto, ulteriore tessuto sul retro e l'inserimento di spalline. Queste alterazioni sollevano dubbi sulla corrispondenza dell'abito rispetto all'originale indossato da Melania Trump.

Inoltre, l'inserzione su eBay non fornisce prove concrete di autenticità, come certificati o etichette identificative, elementi tipicamente presenti negli abiti di alta moda per garantirne la provenienza. Questo ha alimentato ulteriori interrogativi sulla veridicità dell'annuncio e sulla reale origine dell'abito in questione.

