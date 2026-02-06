Kaley Cuoco critica Ashley Tisdale sul caso delle mamme tossiche

Kaley Cuoco interviene sul caso del presunto gruppo di mamme “tossiche” e prende posizione senza mezzi termini, criticando apertamente la gestione pubblica della vicenda da parte di Ashley Tisdale.

La polemica sul presunto gruppo di mamme vip torna a far parlare dopo le parole di Kaley Cuoco. Ospite di un talk show statunitense, l’attrice non ha mostrato esitazioni nel commentare la vicenda, schierandosi apertamente e lasciando poco spazio alle interpretazioni.

Secondo Cuoco, la situazione avrebbe potuto essere risolta in modo molto più semplice. Se un gruppo non funziona, ha spiegato, la scelta più logica è andarsene senza trascinare tutto in discussioni pubbliche o lunghi sfoghi personali.

L’attrice ha anche lasciato intendere di non aver apprezzato il modo in cui Ashley Tisdale ha affrontato l’episodio, ritenendo eccessiva l’esposizione mediatica e superflua la necessità di spiegare ogni dettaglio con dichiarazioni e testi articolati.

Nel mirino è finita anche l’ipotesi che altre celebrità, come Hilary Duff e Meghan Trainor, facessero parte del presunto gruppo. Voci che, secondo Cuoco, hanno alimentato inutilmente il caso, trasformando semplici indiscrezioni in una controversia molto più grande.

Le tensioni si sono amplificate dopo un commento online attribuito a Matthew Koma, marito di Duff, interpretato da molti come una frecciata indiretta. Con il suo intervento diretto e tagliente, Cuoco ha di fatto aggiunto un nuovo capitolo a una vicenda che continua a dividere l’opinione pubblica.