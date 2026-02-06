Halle Berry pronta al quarto matrimonio: confermato il sì a Van Hunt

Halle Berry conferma il fidanzamento con Van Hunt dopo sei anni insieme, chiarendo le voci nate in tv: il matrimonio si farà, ma la data non è ancora stata fissata.

Halle Berry ha deciso di chiarire personalmente le indiscrezioni sul suo futuro sentimentale. Ospite del programma di Jimmy Fallon, l’attrice ha raccontato di aver detto “sì” alla proposta di matrimonio del compagno Van Hunt, con cui sta insieme da sei anni.

Le voci di un presunto rifiuto avevano iniziato a circolare dopo alcune ricostruzioni imprecise. Berry ha spiegato che il malinteso nasce proprio da lì: nessun ripensamento, nessun no. Il matrimonio è nei piani, anche se non è stata ancora scelta una data.

Quando le nozze verranno fissate, per l’attrice sarà la quarta volta all’altare. In passato è stata sposata con David Justice dal 1993 al 1997, con Eric Benet tra il 2001 e il 2005 e con Olivier Martinez dal 2013 al 2016.

Van Hunt, musicista vincitore di un Grammy, ha avuto un matrimonio alle spalle, come confermato dalla stessa Berry in un’intervista rilasciata nel 2025. L’artista, però, non ha mai parlato pubblicamente di quell’esperienza.

La coppia si è mostrata per la prima volta insieme nel settembre 2020. Da allora il rapporto è proseguito lontano da annunci formali, ma con una presenza costante nella vita pubblica e privata dell’attrice.