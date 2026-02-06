GTA Online: nuova modalità Scia mortale doppia

Fai scoppiare le coppie nemiche nella nuova modalità Scia mortale doppia e ottieni ricompense triple

In più, accaparrati la nuova Pfister Astrale, acquista capi d'abbigliamento a tema San Valentino ora di nuovo disponibili, goditi dell'eccellente champagne gratis e altro ancora

Leggi anche GTA Online: ricompense triple in Scia mortale

Spezza cuori (e arti) senza pietà in Scia mortale doppia, la nuova modalità Competizione che mette il turbo ai sentimenti e alla violenza: potrai usare le scie laser della tua Shotaro e di quella del tuo partner per distruggere gli avversari e ricevere ricompense triple per le prossime due settimane.Avvia questa nuova modalità dalla serie in evidenza e vinci due partite per superare la sfida settimanale e ottenere un dolcissimo premio da 100.000 GTA$. Coppie classiche, triangoli e doppie coppie in vena di festeggiare San Valentino avranno degli ottimi motivi per fare squadra, tra cui i GTA$ quadrupli per associati o guardie del corpo fino al 18 febbraio. Componi la tua crew ed entra in contatto con gli altri giocatori della community usando il canale LFG che preferisci sul server Discord di Rockstar Games ufficiale.

50% di sconto sulla Nagasaki Shotaro

Immergiti nel futuro a bordo della Nagasaki Shotaro, disponibile da Legendary Motorsport con uno sconto del 50% fino al 18 febbraio.

La nuova Pfister Astrale

Gli anni '90 ci hanno lasciato poche cose che sono stupende a prescindere dalla nostra nostalgia: la Pfister Astrale, una sportiva a due porte perfetta per le coppie e idolatrata dagli amanti delle corse, è una di queste poche eccezioni. Puoi tenerti al passo coi tempi con questa perla rétro grazie alle opzioni di personalizzazione di Hao's Special Works e alla compatibilità con il disturbatore di frequenze di missili. Acquistala subito da Legendary Motorsport.

Sfoggia la tuta di San Valentino

Indossa la tuta di San Valentino insieme alla tua dolce metà: sarete bellissimi vestiti di rosa! Accedi a GTA Online entro il 18 febbraio per ricevere questo romantico capo d'abbigliamento.

Bollicine gratuite in tutti i night club

Vuoi festeggiare un primo appuntamento da sogno o stai cercando di dimenticare una storia di una notte disastrosa? Non importa il motivo che hai per darti all'alcol, potrai alzare il gomito con stile grazie allo champagne gratis che sarà disponibile in tutti i night club per le prossime due settimane.

Ritorno degli abiti di San Valentino e altro ancora

Vestiti come il tuo partner approfittando del 50% di sconto sull'abbigliamento a tema San Valentino e interpretando la parte di un gangster o di un ladro d'altri tempi a bordo dell'Albany Roosevelt, di ritorno in GTA Online questa settimana.Però non tutte le storie d'amore finiscono bene. Potresti incontrare infedeli doppiogiochisti, abbandonati da ex amanti delusi, e potrai decidere se punirli ulteriormente o alleviare la loro situazione.

GTA$ e RP doppi nei Viaggi sballati

Se hai voglia di bromance, puoi spalmarti sul divano di Record A Studios nei panni di Franklin e Lamar, provare gli ultimi ritrovati di LD Organics e intraprendere dei Viaggi sballati, che fruttano GTA$ e RP doppi.

Potenziamenti agli stabilimenti

A proposito di sostanze stupefacenti, pare che i tuoi dipendenti del laboratorio di metanfetamina abbiano provato la merce che cucinano: la velocità di produzione è raddoppiata per tutta la settimana. I capi di un MC che vogliono entrare nel business dello spaccio di metanfetamina possono acquistare i laboratori per la produzione di metanfetamina e le relative migliorie, che saranno scontati del 40% fino all'11 febbraio. Se sei un trafficante d'armi, tieniti aggiornato su armi e giubbotti antiproiettile lanciandoti nelle missioni di ricerca del bunker: frutteranno GTA$, RP e progressi di ricerca raddoppiati.

Serie di gare della comunità

Scia mortale non è l'unica modalità in grado di sfruttare al massimo le moto ipertecnologiche. [PM] Shotaro Race , di patoudemoorea, mette a frutto la magnifica creazione a due ruote di Nagasaki in una gara stunt ricca di crossover che ti forniranno moltissime occasioni per distruggere i tuoi avversari con tamponamenti e scie. Questa modalità e le altre incluse nella serie di gare della comunità frutteranno GTA$ e RP doppi per il resto della settimana.

SCONTI

Emperor ETR1 (supercar) – 30% di sconto

Överflöd Autarch (supercar) – 30% di sconto

Pfister Comet S2 (sportiva) – 30% di sconto

Nagasaki Dinghy armato (barca) – 30% di sconto

Benefactor Vorschlaghammer (berlina) – 30% di sconto

Gallivanter Baller ST-D (SUV) – 30% di sconto

HVY Vetir (veicolo militare) – 30% di sconto

Western Powersurge (moto) – 30% di sconto

Western Company Rogue (aereo) – 30% di sconto

Karin Futo GTX (sportiva) – 30% di sconto

Truffade Nero (supercar) – 30% di sconto

Vulcar Warrener HKR (berlina) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Carabina d'ordinanza (30% di sconto) | Lanciagranate EMP compatto (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa bellico | Lanciarazzi | Pistola da tiratore | Stecca da biliardo | Mine di prossimità | Bombe adesive | Molotov