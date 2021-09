GTA Online: ricompense triple in Scia mortale

Scia mortale ci presenta un futuro brillante da tutti i punti di vista, in cui i concorrenti si affrontano facendosi a pezzi a vicenda con le scie luminose delle loro Shotaro. Se sfruttare solo i propri riflessi per sopravvivere sembra una sfida impossibile, non temere: avrai a disposizione anche dei potenziamenti.

Che tu vinca o ti trasformi in un cumulo di cenere, sappi che tutti i giocatori che parteciperanno a Scia mortale otterranno GTA$ e RP tripli.

GTA$ doppi nelle vendite di droghe pesanti per gli MC

Il mercato nero è ancora sulla cresta dell’onda a Los Santos e a Blaine County, soprattutto quando si tratta di droghe pesanti: completando le missioni di vendita dell’MC che riguardano la metanfetamina e la cocaina avrai GTA$ doppi fino al 29 settembre. Soddisfa la domanda straordinaria di stupefacenti con scorte di alta qualità e goditi le laute ricompense.

Reputazione doppia nelle serie di inseguimenti dell’Autoraduno

Sfrecciare in mezzo al traffico a una velocità da denuncia è bellissimo, ma farlo mentre l'LSPD cerca di centrare le tue gomme e di fermarti con i blocchi stradali è ancora più divertente.

In cambio del loro coraggio e della loro audacia, tutti i membri dell'Autoraduno di LS che parteciperanno alla serie di inseguimenti della settimana riceveranno il doppio della reputazione questa settimana.

Felpa Nagasaki gratis

Dimostra la tua fedeltà ai marchi che ami e conosci! Questa settimana, gioca a GTA Online per ricevere gratis la felpa Nagasaki stella rossa.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell’Autoraduno

Chi riuscirà a posizionarsi tra i primi 5 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per 4 giorni consecutivi riceverà una Karin Previon, da potenziare come vuoi. I membri troveranno le serie di gare dell’Autoraduno di LS nel menu Interazione.

Veicoli in evidenza nell'area di prova

Non dimenticare di fermarti all'area di prova dell'Autoraduno per provare l’Emperor Vectre, la Karin Futo GTX e la Dinka Jester RR o per sfidare i tuoi rivali in un’amichevole Corsa ai checkpoint.

Il primo premio della settimana: Nagasaki Outlaw

Fai un salto dal Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è il Nagasaki Outlaw, un buggy rivoluzionato per regalare a chi lo guida un’overdose di adrenalina.

SCONTI

Chi ama la vita da fuorilegge può approfittare di uno sconto del 40% su qualsiasi clubhouse dell’MC e sulle relative migliorie. Tutti i costi di rifornimento dell’MC sono scontati del 50% questa settimana, così come i garage per la produzione di cocaina, i laboratori di metanfetamina e relative modifiche e migliorie.

Ci sono anche sconti su una serie di veicoli, che vanno da un veicolo radiocomandato a un trike fino al sogno di ogni appassionato di tuning.

